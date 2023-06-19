الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم.

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وأكدت الجامعة في بيان اليوم الإثنين، أن "العدوان على جنين يأتي استمراراً وتصعيداً للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني"، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبعات وتداعيات التمادي المستمر بارتكاب المزيد من الجرائم، بما فيها جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن العدوان المستمر على جنين منذ صباح اليوم، أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 91 آخرين منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، في حين أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 7 من جنوده وتضر 5 آليات تابعة له.

المصدر / فلسطين أون لاين