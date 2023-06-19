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القيادي "شديد": تصدي مقاومة جنين للاحتلال يثبت تطور خططها وأساليبها

19 يونيو 2023 . الساعة 16:52 بتوقيت القدس
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القيادي شديد: تصدي مقاومة جنين للاحتلال يثبت تطور خططها وأساليبها

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن تمكن المقاومين في مخيم جنين من التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإيقاع إصابات في صفوفها، مؤشر على التطور الواضح في أساليب وخطط المقاومين في الضفة الغربية. 

وأضاف شديد أن مقاومي جنين استفادوا من الجولات السابقة في اقتحامات المخيم، وبنوا عليها وطوروها، وهذا واضح من تفجير عدد من آليات الاحتلال خلال اقتحامها.

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وأكد على أن أبطال جنين يثبتون في كل مرة أنهم على قدر التحدي في مواجهة هذا الاحتلال المجرم، موجهًا التحية لمقاومي كتائب القسام وسرايا القدس وكل أحرار شعبنا المقاومين في جنين ومدن الضفة الغربية. 

ودعا أبناء شعبنا من المحافظات كافة إلى مساندة أهلنا في جنين من خلال المسيرات والوقفات والاشتباك مع المحتل في كافة نقاط التماس.

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واستشهد 5 مواطنين بينهم طفل، وأُصيب 91 آخرين بينهم 23 بحالة خطيرة إلى حرجة، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين استمرت لـ8 ساعات، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، وإعطاب آليات عسكرية.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن تمكن مجاهديها من إيقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم، وإمطارها بوابل من العبوات المتفجرة ثم تلاها زخات كثيفة من الرصاص.

وتحدت كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن يكشف عن الإصابات المحققة، والخسائر التي لحقت في صفوف جنوده وقواته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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