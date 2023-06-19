الأردن تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم الإثنين".

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي على "ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات (إسرائيل) بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

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وأكّد المجالي على "موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد".

وطالب بضرورة "تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات في اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين مدينة جنين شمالي الضفة، في حين فجّر مقاومون فلسطينيون عبوات محلية الصنع بشكل مباشر في الآليات العسكرية الإسرائيلية في "حي الجابريات"، ما أدى لإعطاب 5 منها -وفق اعتراف جيش الاحتلال-واشتعال النار فيها وإصابة 7 جنود إسرائيليين بجروح.

المصدر / فلسطين أون لاين