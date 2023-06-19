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دعوات للاعتكاف في الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة لحمايته من خطر التقسيم

19 يونيو 2023 . الساعة 14:43 بتوقيت القدس
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دعوات للاعتكاف في الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

انطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءاً من اليوم الاثنين، لحمايته من مخططات التهويد.

وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه والاعتكاف طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وتأتي هذه الدعوات لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

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وينصُّ المشروع على سيطرة المستوطنين على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبَّة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.

 بدوره دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء شعبنا إلى التواجد والرباط في باحات المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال.

وأكد حمادة أن الفلسطيني يرى في استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى حالة من التحدي، لأنه يريد أن يثبت حقه فيه من خلال الرباط المستمر في باحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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