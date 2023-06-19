المكتب الإعلامي يدين استهداف الاحتلال للصحفيين في جنين

دان المكتب الإعلامي الحكومي بشدَّة استهداف الصحفيين في مدينة جنين، وإصابة مصور قناة الغد الصحفي حازم عماد ناصر في خاصرته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصفت حالته بأنها تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، وعلى إثرها تمَّ نقله إلى غرفة العمليات الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وأعرب في بيان صحفي وصل " " عن قلقه البالغ إزاء استمرار استهداف الصحفيين وانتهاك حقوقهم في أثناء تأديتهم مهامهم الصحفية، مبيّناً أن انتهاكات الاحتلال المستمرة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إنما تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في مدينة جنين ومخميها.

وأوضح أن الاحتلال لا يزال يستهدف الصحفيين في مدينة جنين ومخيمها، ويعيق عملهم في تغطية جرائم الاحتلال بحق المدنيين خلال اقتحام الاحتلال للمخيم صباح اليوم الإثنين، وما ارتكبه صباح اليوم من جرائم بشعة أدَّت الى استشهاد 3 مواطنين واصابة العشرات بجروح متفاوتة.

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يُذكر أن وحدة الرصد والمتابعة في الإعلام الحكومي، سجَّلت منذ بداية العام الحالي أكثر من 297 انتهاكاً بحق الصحفيين، من بينهم إصابة واستهداف 73 صحفياً، بالرصاص الحي والمطاط، وقنابل الغاز السام والرش بغاز الفلفل، والاستهداف بالدهس والترهيب، والضرب بأعقاب البنادق والركل وغيرها من أساليب التعذيب بهدف منعهم من تغطية جرائم الاحتلال.

وشدَّد الإعلام الحكومي على ضرورة حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة لهم لممارسة عملهم بحرية ودون تهديد؛ مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع استمرار اعتداءات الاحتلال على الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

ودعا إلى ضرورة العمل المتواصل على توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وتكثيف الجهود من أجل توفير الحماية لهم، معرباً عن تضامنه الكامل مع الصحفيين، متمنّياً الشفاء العاجل للزميل الصحفي حازم عماد ناصر وجميع الصحفيين المصابين، مؤكدًا استمراره في دعم حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة.

المصدر / فلسطين أون لاين