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"حماس": نرفض أي خطوة من شأنها المساس بمقدَّساتنا الإسلامية والمسيحية

19 يونيو 2023 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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دير مار إلياس بحيفا

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اقتحام جماعات صهيونية دينية متطرّفة، لـ"دير مار إلياس" بمدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة منذ عام 1948، وتأديتهم صلوات تلمودية داخله، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لتهويده.

وقالت "حماس" في بيان صحفي لها، اليوم الإثنين: "نعدُّ هذه الخطوة اعتداءً خطيراً على مقدَّسات شعبنا الفلسطيني وتراثه، يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الفاشية التي تستهدف وجود شعبنا على أرضه".

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وأضافت: "نرفض أي خطوة صهيونية من شأنها المساس بمقدَّساتنا الإسلامية والمسيحية".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي، والمنظَّمات الحقوقية الدولية، بـ"التحرّك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الفاشي ومستوطنيه بحق الأماكن المقدّسة ودور العبادة، ومحاسبة المجرمين الصهاينة على انتهاكاتهم واعتداءاتهم المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني ومقدَّساته الإسلامية والمسيحيّة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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