ريال مدريد يعلن صفقته الرابعة البديل فيها عن بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، تعاقده مع خوسيلو ماتو مهاجم إسبانيول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل مؤخراً إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدَّة.

وفي بيان رسمي، أعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع خوسيلو من إسبانيول على سبيل الإعارة، لمدَّة موسم واحد.

ولم يذكر بيان ريال مدريد أي تفاصيل حول الصفقة سواء قيمتها أو ما شابه، إذ اكتفى بالإعلان عن ضم خوسيلو لمدَّة موسم واحد، مع بند أحقية الشراء النهائي عقب نهاية فترة الإعارة.

وكان ريال مدريد تعاقد مع جود بيلينغهام قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، وفران غارسيا قادماً من رايو فايكانو مقابل 5 ملايين يورو، بجانب عودة إبراهيم دياز عقب انتهاء إعارته مع ميلان، ليصبح خوسيلو هو رابع صفقات الميرنغي قبل انطلاق الموسم الجديد.

المصدر / وكالات