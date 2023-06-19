وقفة إسنادية لجنين بغزة ودعوات لنصرة المدينة ومقاومتها

نظَّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية إسنادية لمدينة جنين ومقاومتها الباسلة.

ورفع مشاركون في الوقفة، التي نُظمت داخل ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "جنين معقل الثوار"، "جنين الشهداء تسطّر ملاحم البطولة والصمود"، "يا جنين يا ثورة".

وفي كلمة له، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، سهيل الهندي، إن رد فعل المقاومة بمخيم جنين، كان ساحقًا ماحقًا للاحتلال الإسرائيلي وجيشه المجرم.

وأضاف الهندي: "مقاومة جنين رسالة جديدة للاحتلال المجرم بأن المقاومة ستفاجئ العدو بما لا يتوقعه".

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وأكد أن المقاومة الفلسطينية تنظر بعين الاستعداد والجاهزية للرد على الاحتلال، ولن تسمح له بمواصلة جرائمه.

وشدَّد الهندي على أن الوحدة الميدانية لرجال المقاومة في جنين، هي رسالة واضحة بأن المقاومة هي طريق الانتصار.

ودعا أهلنا في الضفة الغربية لنصرة جنين ومقاومتها، ونصرة القدس والمسجد الأقصى.

وأكد الهندي أن دماء أبناء شعبنا غالية، وفاتورة الحساب تكبر، يوم الحساب قريب.















المصدر / فلسطين أون لاين