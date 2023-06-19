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الكتلة الإسلامية بالضفة تدعو للمشاركة في وقفات ومسيرات غضب وإسناد لجنين

19 يونيو 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية بالضفة تدعو للمشاركة في وقفات ومسيرات غضب وإسناد لجنين

أطلقت الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، اليوم الإثنين، دعوات للخروج في مسيرات غاضبة ووقفات احتجاجية باتجاه نقاط التماس مع الاحتلال نصرة لجنين.

ودعت الكتلة في جامعة النجاح الوطنية، للمشاركة في وقفة غضب، احتجاجًا على جريمة الاحتلال في جنين.

وأكدت الدعوة أن الوقفة تأتي احتجاجًا على جريمة الاحتلال في جنين، ووفاءً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في الاشتباكات، مبينًة أن الوقفة ستنظم ظهر اليوم في الساحة البيضاء بالحرم الجامعي الجديد، فيما سيتم تعليق الدوام مع بدء الوقفة.

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ودعا مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت، الطلاب للخروج في مسيرة حاشدة صوب مستوطنة "بيت إيل" نصرة لجنين.

واستُشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، وأُصيب العشرات صباح اليوم، في اشتباكات مسلَّحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أسفرت أيضًا عن إصابة 6 جنود إسرائيليين، وإعطاب آلية عسكرية.

وأفادت وزارة الصحة أن الشهداء هم: أحمد يوسف صقر (15 عامًا)، خالد عزام عصاعصة (21 عامًا)، وقسام فصيل أبو سرية (29 عامًا).

المصدر / فلسطين أون لاين
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