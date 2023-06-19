الإعلام العبري: كمين جنين يُعلي حالة القلق في صفوف "الجيش"

قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، إن كمين مدينة جنين، والذي استهدف فيه آلية عسكرية صباح اليوم الإثنين، أعلى حالة القلق في صفوف جيش الاحتلال.

وأسفر الكمين والذي تم تداول مقاطع مسجلة له، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام عن إصابة 6 جنود بعد إعطاب الآلية التي كانوا يستقلونها أثناء عملية الاقتحام.

وذكرت الصحيفة أن هناك تحقيقات أولية في الجيش حول "الكمين المحتمل" الذي تعرضت له الآلية، وكيفية معرفة مسار خروج قوات الاحتلال ما أدى إلى زرع عبوة ناسفة في طريقها.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع في السياق بمروحيات مقاتلة من طراز "آباتشي" إلى المنطقة، والتي قامت بالقصف من الجو حتى تتح الفرصة لإجلاء الإصابات والمركبة المعطوبة من المنطقة، حيث تجرى اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال، والتي تم تعزيزها، وبين المقاومين الفلسطينيين.

ورصد " " وفقا لما تم نشره، تفجير عددا من العبوات المتفجرة بآليات الاحتلال الإسرائيلي، وإعطاب العديد من هذه الأليات التي رصدتها عدسة الكاميرات.

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وفي السياق قالت القناة 13 العبرية إن الفلسطينيين في جنين يعرفون طرق دخول وخروج قوات جيش الاحتلال، ويمكنهم التخفي وزرع العبوات الناسفة.

وأكدت القناة أن ما جرى من تعرض القوات لكمين والدفع بتعزيزات ومروحيات حربية لتأمين انسحاب القوات المحاصرة هو "حدث غير عادي"، ويعيد للذاكرة العمليات التي تجري في قطاع غزة وليس في الضفة الغربية.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا، أوضح خلاله أن المروحيات الحربية أطلقت نيرانها في منطقة جنين بعد رصد مقاومين فلسطينيين.

وأشار إلى أن قوات مدعومة بوحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود قامت بمداهمة المخيم لاعتقال فلسطينيين، حيث دارت اشتباكات كثيفة".

ولفت البيان إلى أن "عبوات ناسفة قد ألقيت على قوات الاحتلال المتوغلة".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن عملية إخراج الحنوج من موقع التفجير في جنين استمرت أكثر من ساعة.

وأضافت: قواعد اللعبة تغير بعد هذه العملية".

وتابع بيان جيش الاحتلال: لدى خروج القوات تعرضت إحدى المركبات العسكرية لانفجار عبوة ناسفة، أسفر عن وقوع أضرار بها، الاشتباكات لا تزال مستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين