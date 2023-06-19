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"حماس" تزفُّ شهداء جنين وتؤكد أن كمين المقاومة في المدينة يعكس صلابة وعزيمة رجالها

19 يونيو 2023 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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شهداء جنين

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، شهداء جنين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام محيط المخيم فجر اليوم.

وقالت "حماس" في بيان لها: "نزفّ الشهداء: الفتى أحمد صقر (15 عامًا)، والشاب خالد عصاعصة (21 عامًا)، والشاب قسام أبو سرية (29 عامًا)، الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال خلال الاقتحام الهمجي".

وباركت الحركة تصدّي المقاومة البطولي بالرصاص والعبوات المتفجرة لقوات الاحتلال المهاجمة وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفها، مشدّدة على أن دخول الاحتلال لمدن الضفة الأبيّة ليس نزهة، ولن يلقى جنوده من أبطال شعبنا سوى النار.

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وشدَّدت "حماس" على أن الكمين المُحكم الذي نصبته المقاومة الباسلة في جنين لقوات الاحتلال التي اقتحمت محيط المخيم فجر اليوم، ولجوء الاحتلال لقصف المنطقة بصواريخ من طائرات مروحية لأول مرة منذ عقدين، يعكس ضعف الاحتلال على الأرض في مواجهة قوة وصلابة المقاومين الأبطال المدافعين عن شعبنا وأطفالنا، ويؤكد جاهزية المقاومة للنيل من الاحتلال الفاشي الغاشم.

وأكدت أن مقاومة شعبنا لن تُكسر، وستبقى الضفة المحتلة خزَّانًا للثورة ومددًا للانتفاضة المستمرة، وإنّ كل مدن الضفة ومقاوميها متأهبون للرد على العدوان والتأسّي بالملحمة البطولية في جنين، "وليعلم العدو أن صاحب الحق لا يُهزم مهما زادت الجرائم وبلغت التضحيات، وأن القدس والأقصى يستحقان المهر الغالي والنفيس".

المصدر / فلسطين أون لاين
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