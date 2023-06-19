الإضراب الشامل يعم رام الله والبيرة حدادا على أرواح شهداء جنين

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة الاثنين إضرابًا شاملًا، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في جنين.

ودعت القوى في بيان وصل " "، الفلسطينيين إلى التوجه إلى كافة الحواجز ونقاط الاشتباك مع الاحتلال رفضًا لجرائمه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

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والشهداء، هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما).

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 12 إصابة بينها إصابتان حرجتان إحداهما لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 16 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في وقت سابق جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين