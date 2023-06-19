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​​​​حل امتحان الجغرافيا الثانوية العامة توجيهي 2023.. أدبي

19 يونيو 2023 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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​​​​حل امتحان الجغرافيا الثانوية العامة توجيهي 2023.. أدبي

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان الجغرافيا الفرع الأدبي، صباح اليوم الاثنين الموافق 19/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان الجغرافيا الفرع الأدبي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان الجغرافيا الفرع الأدبي 2023.

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ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان الجغرافيا الفرع الأدبي 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان الجغرافيا بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان الجغرافيا الفرع الأدبي من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان الرياضيات الوزاري 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

امتحان الجغرافيا - الفرع الأدبي

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امتحان الجغرافيا الثانوية العامة التوجيهي 2023 صفحة 2.jpg


امتحان الجغرافيا الثانوية العامة التوجيهي 2023 صفحة 3.jpg

امتحان الجغرافيا الثانوية العامة التوجيهي 2023 س3.png

جاري إضافة إجابات امتحان الجغرافيا - الفرع الأدبي

حل امتحان الجغرافيا الثانوية العامة التوجيهي 2023 س1.jpg


حل امتحان الجغرافيا الثانوية العامة التوجيهي 2023 س2.jpg

حل امتحان الجغرافيا الثانوية العامة التوجيهي 2023 س3.jpg
إجابات امتحان الرياضيات الفرع العلمي الورقة الثانية الثانوية العامة توجيهي 2023.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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