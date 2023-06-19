مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية

اقتحم مستوطنون على شكل جماعات متتالية، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال أمَّنت طريق اقتحام المستوطنين بدءاً من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة كالمعتاد.

من جهتها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أداء مستوطنين طقوس تلمودية، وتقديم حاجامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

بينما نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه.

يُذكر؛ أن قوات الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.





المصدر / فلسطين أون لاين