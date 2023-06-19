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وإصابة 7 جنود من جيش الاحتلال

محدث 5 شهداء و91 إصابة بينها 21 خطرة وحرجة برصاص الاحتلال في جنين

19 يونيو 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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5 شهداء و91 إصابة بينها 21 خطرة وحرجة برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 شبان، وإصابة 91 مواطنًا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين صباح اليوم الإثنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 21 من بين إجمالي الإصابات حالتها ما بين خطيرة وحرجة.

وقالت الوزارة إن شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين حتى اللحظة هم، الطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)، وخالد عزام عصاعصة (21 عاماً)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً)، وأحمد دراغمة.

ودارت اشتباكات متقطعة وعنيفة في بعض الأحيان، بين المقاومين وقوات الاحتلال، خلال اقتحام الأخيرة لجنين، وقد لوحظ تصاعد أعمدة الدخان عقب دوي انفجار في منطقة الاشتباكات.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 7 جنود من جيش الاحتلال بعضهم في حالة حرجة في كمين لمقاومين فلسطينيين في جنين.

وتمكنت المقاومة في جنين من كشف قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" تسلَّلت إلى محيط مخيم جنين.

وأطلق المقاومون وابلاً كثيفاً من الرصاص صوب القوة الخاصة، فأوقعوا فيها عدداً من الإصابات، ما أجبر جيش الاحتلال للقيام بعملية انقاذ لجنوده.

ولدى اقتحام آليات الاحتلال لحي الجابريات في جنين، فجَّر المقاومون عبوات محلية الصنع بشكل مباشر في المركبات العسكرية مما أدَّى لإعطاب عدد منها واشتعال النار فيها.

واستخدم الاحتلال مروحيات عسكرية لنقل جنود المصابين، وإنقاذهم من موقع الاشتباكات في جنين.

ووثَّقت مصادر محلية، إطلاق قوات الاحتلال النار على محوّلات الكهرباء الخاصة بمدينة ومخيم جنين، فيما أطلق المقاومون النار على آليات جيش الاحتلال بشكل مباشر.

وعلت في السياق تكبيرات في مساجد مدينة جنين ومخيمها وسط دعوات للتصدّي لاقتحام قوات الاحتلال المستمر للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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