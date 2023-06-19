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تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الإثنين

19 يونيو 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائمًا جزئيًّا إلى صاف ولا يطرأ تغيّر يُذكر على درجات الحرارة، وتبقى أدنى من معدَّلها العام بدرجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 19 يونيو

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف بوجه عام وباردًا نسبيًّا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 20 يونيو

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدَّلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 21 يونيو

بينما الأربعاء، يكون الجو حارًّا نسبيًّا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدَّلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 22 يونيو

كما توقَّعت أن يكون الجو يوم الخميس المقبل، حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدَّلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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