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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد أبو جمعة

19 يونيو 2023 . الساعة 05:20 بتوقيت القدس
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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد أبو جمعة

سلمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد المقدسي محمد أسامة أبو جمعة (23 عاماً)، من بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، الذي ارتقى بعد إطلاق الرصاص باتجاهه في 22 أيلول الماضي قرب بلدة بيت سيرا، غرب رام الله.

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، إن سلطات الاحتلال اشترطت لتسليم جثمان أبو جمعة مشاركة 25 شخصا في تسليم ودفن الشهيد، وأن يكون التسليم في الساحة القريبة من مقبرة "باب الأسباط" والدفن مباشرة في المقبرة ومنع نقله للخارج.

وأضاف المحامي المقدسي أن الاحتلال أضاف للشروط دفع 15 ألف شيكل لضمان "تنفيذ شروط التسليم"، ومنع ترديد الهتافات أو رفع الأعلام خلال الجنازة، إضافة إلى ️منع إدخال الهواتف المحمولة الى المقبرة.

وسمحت قوات الاحتلال لعائلة أبو جمعة بالدخول عبر الحاجز الأول للوصول الى الساحة المؤدية الى مقبرة باب الاسباط لاستلام جثمان نجلها الشهيد، وبدء مراسم التشييع والدفن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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