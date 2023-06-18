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مورينيو مرشح لقيادة منتخب البرازيل

18 يونيو 2023 . الساعة 23:32 بتوقيت القدس
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مورينيو مرشح لقيادة منتخب البرازيل

أكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، اليوم الأحد، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يفكر في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب المنتخب الأول.

ويبحث الاتحاد البرازيلي عن مدرب للمنتخب منذ رحيل المدرب السابق، تيتي، عن منصبه إثر الخروج المخيب للبرازيل من ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وأكدت العديد من التقارير الإعلامية، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، هو المفضل لدى الاتحاد البرازيلي لخلافة تيتي؛ لكن استمراره مع ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل قد يغير خطط البرازيليين.

وقال موقع "فوت ميركاتو" إن الاتحاد البرازيلي برئاسة إدنالدو رودريغيز، يدرس حاليًا فكرة انتظار انتهاء الموسم القادم للتعاقد مع أنشيلوتي المفضل لديهم.

من جهة أخرى، لم يخفِ إدنالدو إعجابه بالمدرب البرتغالي لروما الإيطالي، جوزيه مورينيو، في تصريحات نقلها الموقع الفرنسي عن صحيفة "آس" الإسبانية، حيث قال: "أحب مورينيو، إنه مدرب كبير بتاريخ مهم، ويحظى بإشادة الكثير من اللاعبين البرازيليين".

وفسر الموقع الفرنسي تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلي على أنها إعلان بأن مورينيو هو البديل الأول في حال فشلت عملية التعاقد مع أنشيلوتي.

وعبّر المدرب البرتغالي في أكثر من مناسبة عن نيته بالإشراف على تدريب أحد المنتخبات مستقبلََا، وقد ارتبط اسمه بالفعل بتدريب منتخب بلاده البرتغال خلفًا لفرناندو سانتوس الذي غادر منصبه إثر الخروج المخيب من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام منتخب المغرب.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن المدرب البرتغالي الملقب "بشبيشال وان" في مفاوضات مع نادي الأهلي السعودي للإشراف على الفريق في الموسمين القادمين مقابل راتب سنوي ضخم.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#مورينيو #منتخب البرازيل

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