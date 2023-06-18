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مدرب مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن العراقي زيدان إقبال

18 يونيو 2023 . الساعة 23:17 بتوقيت القدس
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مدرب مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن العراقي زيدان إقبال

حسم الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير لاعبه العراقي زيدان إقبال مع فريق "الشياطين الحمر"، خلال منافسات الموسم المقبل.

ولم يشارك إقبال مع فريق مانشستر يونايتد الأول هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية، الأمر الذي دفع اللاعب للبحث عن فريق جديد.

وحسب موقع "أوبيرا نيوز" الإنجليزي، فإن "إريك تين هاغ قرر السماح لإقبال بمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف"، لافتًا إلى أن "خريج الأكاديمية بالنادي كافح من أجل الحصول على فرص لعب دون أن يتمكن من ذلك".

وأشار إلى أن إقبال كان على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في سبع مناسبات خلال موسم البريميرليغ، لكنه فشل في الحصول على دقيقة واحدة من أجل اللعب في البطولة الإنجليزية المحلية.

وأظهر الدولي العراقي حرصًا كبيرًا على الحصول على دقائق من اللعب المنتظم، وهو الأمر الذي دفعه لإبداء رغبة واضحة في المغادرة على سبيل الإعارة أو عبر الانتقال الدائم.

ويمتد عقد زيدان إقبال مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو/ حزيران من عام 2025، مع وجود بند لتمديد العقد لمدة أطول، بانتظار الكشف عن معلومات إضافية حول هذا الأمر في الساعات القادمة.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#مانشستر يونايتد #تين هاج #زيدان إقبال

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