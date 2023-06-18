"حماس" تستنكر اختطاف أجهزة السلطة رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة اختطاف أجهزة أمن السلطة الطالب عبد المجيد ماجد حسن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والاعتداء عليه، قبل ساعات من إعلان تشكيل مجلس الطلبة الجديد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران: "إن عملية اختطاف حسن التي جرت مساء اليوم من أمام منزله في رام الله، بطريقة وحشية مشابهة لسلوك العصابات"

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وأضاف: "عملية الاختطاف جريمة مرفوضة ضمن سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والفاعلين في العمل النقابي والوطني والمقاوم، وهي سياسة تخدم العدو الصهيوني بشكل مباشر".

وتابع بدران: "إننا إذ نطالب بالإفراج الفوري عن الطالب حسن وكل زملائه المعتقلين على خلفية سياسية ونقابية ووطنية في سجون السلطة؛ لندعو كل قوى شعبنا لوقفة واحدة وجادة لإنهاء جريمة الاعتقال السياسي مرة واحدة وإلى الأبد".

المصدر / فلسطين أون لاين