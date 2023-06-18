موعد مفاوضات الهلال السعودي مع رياض محرز

تحدثت تقارير صحفية عالمية، عن رغبة نادي الهلال الكبيرة بالتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكر الصحفي وخبير سوق الانتقالات، رودي غاليتي، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن نادي الهلال سيبدأ بالتفاوض مع مانشستر سيتي لضم رياض محرز الأسبوع المقبل.



وأشار الصحفي إلى أن انتخابات إدارة ورئيس نادي الهلال ستجري الأسبوع الحالي، وأن الرئيس الجديد سيسافر إلى بريطانيا للتفاوض مع مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.



وبين الصحفي أن رياض محرز أعطى موافقته لنادي مانشستر سيتي للانتقال إلى نادي الهلال في حال تقديم عرضٍ رسمي للاعب.



وينتهي عقد محرز مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، حيث يسعى الهلال السعودي لشراء عقد اللاعب مع الستي.



ويعيش رياض محرز فترات صعبة مع مانشستر سيتي، رغم تألقه مع الفريق في الموسم المنقضي، حيث لا يعتمد عليه الإسباني بيب غوارديولا في التشكيلة الأساسية بشكل كبير.



وانتقل رياض محرز إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي صيف عام 2018، وخاض مع السيتي 236 مباراة في مختلف البطولات وسجل 78 هدفًا وصنع 59 آخر.

المصدر / فلسطين اونلاين