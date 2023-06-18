قشطة يكشف عن تطور هام في مستقبل الحارس شقفة مع بلاطة 

غزة/ وائل الحلبي:

كشف محمود قشطة المشرف الرياضي لنادي شباب رفح عن تطور هام في مستقبل الحارس عبد الله شقفة، الذي انضم لمركز بلاطة بعد انتهاء الموسم الماضي.

وقال قشطة لـ إن "مجلس إدارة النادي حسم ملف بقاء الحارس عبدالله شقفة مع الفريق في الموسم المقبل"، مشددا على أنه سيواصل مشواره مع الفريق بعد نهاية المدة التي اتفق عليها شباب رفح مع بلاطة لاستصدار تصريح دخوله إلى الضفة الغربية.

وأوضح قشطة أن مجلس إدارة شباب رفح وافق في وقت سابق على تمديد فترة استصدار تصريح شقفة في مرتين، لكن في نهاية الأمر النادي عقد جلسة مع اللاعب لمواصلة مشواره مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن شقفة وافق على البقاء مع شباب رفح في الموسم المقبل، مطمئنا جماهير الزعيم بأن شقفة لن يغادر الفريق حتى في حال صدور تصريح دخوله إلى الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين