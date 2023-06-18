تحديد فترة غياب خالد النبريص عن المنتخب الأولمبي

غزة/ وائل الحلبي:

كشف الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن الفترة التي يحتاجها الكابتن خالد النبريص للعودة للمشاركة من جديد، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأولمبي أمام سوريا في بطولة غرب آسيا.

وقال أبو جزر لـ إن النبريص تعرض لكدمة قوية في المباراة الأولى، والتي تسببت في غيابه عن مباراة الفدائي الأولمبي وإيران، والذي كان مؤثرًا في ظل ما يملكه اللاعب من إمكانيات عالية على الصعيد الجماعي والفردي.

وأوضح أبو جزر أنّ النبريص خضع للفحص الطبي بعد المباراة والذي أظهر حاجته لفترة من 15 إلى 20 يوم للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

وأشار المدير الفني للمنتخب الأولمبي إلى أنّ العمل يجري في الفترة الحالية على تواجد النبريص مع المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقرر انطلاقها في الجزائر في الثاني من شهر يوليو القادم.

وفي سياق منفصل تجري يوم غدٍ الإثنين قرعة مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية، والتي تُشارك فيها 8 منتخبات هي الجزائر "المضيف" والسعودية وفلسطين وسوريا وعُمان ولبنان وموريتانيا والسودان.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لاستغلال مشاركتيه في غرب آسيا ودورة الألعاب العربية للتحضير لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام في قطر شهر سبتمبر القادم.

وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا أوقعت المنتخب الأولمبي في مجموعة قوية للغاية، ضمّت إلى جواره منتخبات اليابان والبحرين وباكستان.

المصدر / فلسطين أون لاين