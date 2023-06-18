22 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة بينها 6 عمليات إطلاق نار

تواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 22 عملاً مقاوماً بينها 6 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" تفجير عبوتين ناسفتين اثنتين، وعملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصدي لاعتداء للمستوطنين وتحطيم مركبة لهم، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 11 نقطة بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وفي العمليات النوعية، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع، خلال اقتحام مخيم جنين، إضافة إلى إطلاق النار على حاجز الجلمة العسكري بجنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب حاجز الحمرا بأريحا، إلى جانب استهداف جنود الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة، قرب دوار المحاكم وخلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.

واندلعت مواجهات عدة بين الشبان وقوات الاحتلال، وتركزت في مخيم جنين، وبلدات برقين وعرابة وفقوعة، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى مخيم نور شمس بطولكرم، فيما رشق فلسطينيون المستوطنين في بلدة عزون قضاء قلقيلية بالحجارة، وحطموا مركبات تابعة للمستوطنين.

واندلعت مواجهات في بلدتي برقة وبيتا بنابلس، وبلدة حوسان ببيت لحم، ومخيم العروب بالخليل، ورشق خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين