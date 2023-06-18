"محامون من أجل العدالة" تُحذّر من تصاعد الاعتقال السياسي التعسفي بالضفة

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، والتي طالت طلبة جامعيين، ونشطاء سياسيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم الأحد، أن أجهزة السلطة نفّذت 20 حالة اعتقال تعسفي، جرى اعتقالهم من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة منذ مطلع الشهر الجاري، وقد أظهرت أن ثلاثة عشر حالة اعتقال كانت على خلفية التعددية السياسية والحزبية، وستة اعتقالات على خلفية نتائج انتخابات الجامعات، شملت اعتقال لموظف في جامعة بيرزيت، واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى محاولة الأجهزة الأمنية الالتفاف على القوانين من خلال محاولة شرعنة التوقيف، إضافة إلى تعريض حقوق المعتقلين للخطر، من خلال محاولة اختلاق قضايا جديدة لهم، أو إعادتهم للتوقيف، تحت بند إعادة النظر أو الاستئناف، مضيفةً أنها لاحظت وجود علامات تعذيب على جسد العديد من المعتقلين، وإفادتهم أمام النيابة أو المحكمة التي تفيد بتعرضهم للتعذيب.

ودعت المجموعة السلطة برام الله الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية، مطالبةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين