المحكمة العليا في فلسطين: غدًا غُرّة ذي الحجة وعيد الأضحى الأربعاء بعد القادم

أعلنت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين، مساء اليوم الأحد، أنه ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ، وعليه يكون يوم غد الاثنين أول أيام هذا الشهر الفضيل، ويكون الثلاثاء بعد القادم هو يوم وقفة عرفة، والأربعاء الموافق 28 حزيران/يونيو، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة، ويوم الأربعاء العاشر منه وفق 28 حزيران 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال

المصدر / فلسطين أون لاين