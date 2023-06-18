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الأردن يدين اعتزام الاحتلال تسريع الاستيطان بالضفة الغربية

18 يونيو 2023 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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أدان الأردن، اليوم الأحد، اعتزام حكومة الاحتلال إصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، ردا على اعتزام حكومة الاحتلال المصادقة في وقت لاحق الأحد، على قرار يخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته.

وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".

وأضاف أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري"؛ لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

واعتبر أن "الممارسات التي تقوم بها (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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