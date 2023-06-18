أبو كويك: وحدة الأسرى أجبرت الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك أن العمل والتنسيق الجماعي الوحدوي للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والإرادة الصلبة، والتي تمثلت بإعلان البدء بالإضراب العام اليوم الأحد أجبر الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم.

وأوضح أبو كويك في تصريح صحفي، أنّ الإرادة الوطنية الموحدة سواء في السجون أو في ساحات الوطن، كفيلة أن تلزم الاحتلال وتحد من بطشه وتوقف تغوله، وصولاً إلى تحقيق حريتنا وصون كرامتنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا.

وذكر أنّ هذا الأداء الوحدوي الصلب، أجبر مصلحة السجون على الاستجابة لجزء من مطالب الأسرى الإداريين، وطلب مهلة للتفاوض على المطالب الأخرى، لذلك تم تعليق البدء بالإضراب لاستكمال المفاوضات حتى مطلع الشهر المقبل.

وبيّن أنّ هذه التطورات الإيجابية على صعيد الحركة الأسيرة، هي ثمرة الموقف الوحدوي والعمل الجماعي الوطني المنظم.

وتابع قائلاً: "حكومة الاحتلال تدرك أن مشاركة هذا الكم الهائل من الأسرى الإداريين في الإضراب عن الطعام، ومن ثم مساندة كافة الأسرى لخطواتهم، سيفضي حتماً إلى أوسع مشاركة شعبية وتصعيداً للمقاومة".

وأضاف أنّ هذا الأمر سيدخل المنطقة بأسرها في حالة من التصعيد وخلط الأوراق، والتي يعمل الاحتلال على تجنبها، إضافة إلى الإرباك العام الذي يسببه إضراب المئات من الأسرى في آن واحد، لافتاً إلى أن الاحتلال سارع إلى فتح حوارات مع ممثلي الأسرى الإداريين لتجنب أي تصعيد محتمل أو تحريك للساحات.

وقرر الأسرى الإداريون أمس، إعطاء فرصة لاستكمال جلسات الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، حتى مطلع الشهر القادم، وذلك بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، في بيان صحفي، إنه "بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين، تقرر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم".

وشددت اللجنة على أن هذه الفرصة ستكون الأخيرة للاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين العادلة، مضيفة أن استعدادنا الدائم والجهوزية العالية، هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة.

ودعت شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى، للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.

المصدر / فلسطين أون لاين