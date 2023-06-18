محكمة الاحتلال تؤجل البت في مثول الأسير دقة أمام لجنة "الإفراج المبكر"

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ قرار بأحقية مثول الأسير وليد دقة أمام لجنة الإفراج المبكر التابعة لسلطات الاحتلال.

وقالت عائلة الأسير دقة، إن "المحكمة الإسرائيلية في الرملة أجلت البت في قرار أحقية دقة بالمثول أمام (لجنة الإفراج المبكر)، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه".

وأضافت العائلة في بيان لها اليوم الأحد، أن "المداولات استمرت أربع ساعات دون أن تتخذ المحكمة قرارا بأحقية الأسير دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر".

وكان الأسير دقة قد أُدخل المشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخيصه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022 وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، وتطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وأصدر الاحتلال بحقه حُكما بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين ليصبح 39 عاما، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

المصدر / وكالات