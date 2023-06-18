فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

يوم الثلاثاء.. "المتابعة" تدعو للمشاركة الواسعة في الاعتصام الاحتجاجي أمام مقر الأونروا بغزة

"انهيار المنازل".. أزمة تؤرق اللاجئين في مخيمات لبنان وتنذر بكوارث إنسانية

الإسلامية المسيحية: إغلاق المؤسسات المقدسية تصعيد إسرائيلي خطير

سلطات الاحتلال تقرر اختصار مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة

93 عامًا على إعدام أبطال "ثورة البراق" والفلسطينيون يواصلون النضال

"كفر ثلث".. المستوطنون يرهقون أهلها بالاعتداءات وتكسير الممتلكات

"الألوفيرا".. صابون طبيعي يصنعه زوجان على سطح منزلهما

"حماس": نشر الاحتلال لعطاءات استيطانية لن تمنحه شرعية على أرضنا

النائب عبد الجواد: الأسرى مصمّمون على إنهاء ملف الاعتقال الإداري بأي ثمن

9 أعوام على إعادة الاحتلال اعتقال محرري صفقة "وفاء الأحرار"

يوم الثلاثاء.. "المتابعة" تدعو للمشاركة الواسعة في الاعتصام الاحتجاجي أمام مقر الأونروا بغزة

18 يونيو 2023 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
...
"المتابعة" تدعو للمشاركة الواسعة في الاعتصام الاحتجاجي أمام مقر الأونروا بغزة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، جماهير الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين الفلسطينيين للمشاركة الجماهيرية الواسعة في الاعتصام أمام البوابة الشرقية للأونروا، يوم الثلاثاء القادم الموافق 20/60/2023، الساعة 12 ظهراً، وذلك تزامناً مع اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية في بيروت بمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، على رفض التقليصات في خدمات وكالة الغوث تحت حجَّة العجز المالي، مطالبة الدول المانحة بزيادة تمويل الأونروا وتوفير التمويل المستدام من موازنة الأمم المتحدة، وعدم ربط تمويل الأونروا بأيَّة شروط سياسية.

اقرأ أيضًا: حماس تستنكر توقيع الأونروا "اتفاق الإطار" مع الحكومة الأمريكية

واستهجنت إقدام دولة الاحتلال على طرح قوانين جديدة تهدف لملاحقة الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم من سن 12 عاماً، وإقرار الاعتقال الإداري في الداخل.

واستنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، طرح عطاءات جديدة لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، مما يعني دفع المنطقة إلى مزيد من العنف والصدام مع الشعب الفلسطيني.

وتقدَّمت بالتهنئة من الرفاق في حركة المبادرة الوطنية بذكرى الانطلاقة الـ21، ونؤكد على مواصلة الكفاح الوطني حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأونروا #لجنة المتابعة #اعتصام احتجاجي #تمويل الأونروا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة