يوم الثلاثاء.. "المتابعة" تدعو للمشاركة الواسعة في الاعتصام الاحتجاجي أمام مقر الأونروا بغزة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، جماهير الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين الفلسطينيين للمشاركة الجماهيرية الواسعة في الاعتصام أمام البوابة الشرقية للأونروا، يوم الثلاثاء القادم الموافق 20/60/2023، الساعة 12 ظهراً، وذلك تزامناً مع اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية في بيروت بمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، على رفض التقليصات في خدمات وكالة الغوث تحت حجَّة العجز المالي، مطالبة الدول المانحة بزيادة تمويل الأونروا وتوفير التمويل المستدام من موازنة الأمم المتحدة، وعدم ربط تمويل الأونروا بأيَّة شروط سياسية.

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واستهجنت إقدام دولة الاحتلال على طرح قوانين جديدة تهدف لملاحقة الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم من سن 12 عاماً، وإقرار الاعتقال الإداري في الداخل.

واستنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، طرح عطاءات جديدة لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، مما يعني دفع المنطقة إلى مزيد من العنف والصدام مع الشعب الفلسطيني.

وتقدَّمت بالتهنئة من الرفاق في حركة المبادرة الوطنية بذكرى الانطلاقة الـ21، ونؤكد على مواصلة الكفاح الوطني حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين