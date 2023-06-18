فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإسلامية المسيحية: إغلاق المؤسسات المقدسية تصعيد إسرائيلي خطير

يوم الثلاثاء.. "المتابعة" تدعو للمشاركة الواسعة في الاعتصام الاحتجاجي أمام مقر الأونروا بغزة

93 عامًا على إعدام أبطال "ثورة البراق" والفلسطينيون يواصلون النضال

"كفر ثلث".. المستوطنون يرهقون أهلها بالاعتداءات وتكسير الممتلكات

"الألوفيرا".. صابون طبيعي يصنعه زوجان على سطح منزلهما

"حماس": نشر الاحتلال لعطاءات استيطانية لن تمنحه شرعية على أرضنا

النائب عبد الجواد: الأسرى مصمّمون على إنهاء ملف الاعتقال الإداري بأي ثمن

9 أعوام على إعادة الاحتلال اعتقال محرري صفقة "وفاء الأحرار"

"الحركة العالمية": نسبة اعتقال الاحتلال للأطفال إداريًّا الأعلى منذ 7 سنوات

الحموري لـ"فلسطين": خطر الهدم يحدق بكل بقعة أرض في القدس

48 أسيراً متبقياً من أصل 70

9 أعوام على إعادة الاحتلال اعتقال محرري صفقة "وفاء الأحرار"

18 يونيو 2023 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
...
9 أعوام على إعادة الاحتلال اعتقال محرري صفقة "وفاء الأحرار"

يوافق اليوم الأحد، الذكرى السنوية التاسعة، على إعادة قوات الاحتلال اعتقال عدد من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، التي أنجزتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري  لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقابل فك أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" عام 2011.

ونجحت المقاومة الفلسطينية في تحرير قرابة 1027 أسيرا مقابل "شاليط"، وذلك بعد الاحتفاظ بالأخير لمدة خمس سنوات، رغم عمليات البحث الاستخباراتية والحروب التي خاضعها الاحتلال ضد قطاع غزة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال نحو 70 أسيرا ممن تم الإفراج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، بتاريخ 18/06/2014، وجددت في وقت لاحق الأحكام السابقة لمعظمهم، وغالبيتهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى سنوات.

اقرأ أيضا: القانوع: الإفراج عن محرري وفاء الأحرار شرط لأي صفقة جديدة

ويواصل الاحتلال حتى الآن اعتقال 48 أسيرا محررًا من الصفقة، وكان من أبرز من أعيد اعتقاله القائد الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث بلغ مجموعها على فترتين نحو 44 عامًا.

ومنذ اعتقالهم قبل تسعة أعوام في صيف عام 2014 وهم يعيشون القهر سنواتٍ شاركت فيه محاكم الاحتلال ضدهم والتي تدعي الحياد والعدل؛ ولكنهم مع ذلك لم يفقدوا الأمل في بزوغ شمس الحرية قريبا مع استمرار وعودات المقاومة ورصيدها من جنود الاحتلال الأسرى.

وتشترط المقاومة الفلسطينية الإفراج عن جميع محرري صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، لإبرام أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#وفاء الأحرار #صفقة وفاء الأحرار #إعادة اعتقال محرري وفاء الأحرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة