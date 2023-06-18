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بالصور مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

18 يونيو 2023 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدأ من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة

بدورها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قيام مستوطنين بأداء طقوس تلمودية، وتقديم حاجامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

وأما قوات الاحتلال، نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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