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حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة تخللتها مواجهات

18 يونيو 2023 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة تخللتها مواجهات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بـ الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وبداية من جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات طورة، وكفيرت، وتعنك، ورمانة، وعانين، وزبوبا في محافظة جنين.

وثقت مصادر محلية إصابة شاب برصاص الاحتلال في مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث شهدت مناطق عدة في محيط مخيم جنين اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

ودوت صافرات الإنذار في المخيم في إشارة تنبيه واستنفار للمقاومين، الذين تصدوا لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع.

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واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على طفل من بلدة عرابة قضاء جنين قبل أن تعتقله، بحجة قيامه بتصوير قوات الاحتلال أثناء اقتحام البلدة.

وفي طولكرم شهد مخيم نور شمس اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال.

وتصدى المقاومين لقوات الاحتلال المقتحمة بالرصاص الحي والقنابل محلية الصنع، وفق ما وثقت مصادر محلية.

كما شهدت بلدة بيتا مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بتعزيزات كبيرة من آلياته، والتي تصدى لها الشبان برشقها بالحجارة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتقلت الأسير المحرر مصطفى عابد من بلدة حوارة، أثناء مروره عن حاجز طيار، واقتادته إلى جهة مجهولة.

 

 

 

في محافظة بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان.

وتركزت المواجهات في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت صوب الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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