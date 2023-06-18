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مُعمّرة تحتفل بعيد ميلادها الـ123!

18 يونيو 2023 . الساعة 05:26 بتوقيت القدس
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مُعمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 123

احتفلت امرأة مُعمّرة، يعتقد أنها أكبر معمّرة في العالم بعيد ميلادها الـ123 في البرازيل.

وبهذه المناسبة، نظَّم مسؤولون في ولاية بارانا بالبرازيل، احتفالاً بعيد ميلاد أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم، الـ123.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ولدت دوفرجيم في يونيو 1900، ما يجعلها أكبر معمّرة على قيد الحياة في العالم".

وبحسب الصحيفة، لا يعترف سجل "غينيس" بكون دوفرجيم الأكبر سناً في العالم، وذلك لتأخير في تسجيل شهادة ميلادها، والتي ثبتت لاحقًا بعد إفادات من 4 أشخاص تخطَّت أعمارهم 70 عامًا.

ويُشار إلى أن حامل الرقم القياسي الرسمي الحالي كأكبر شخص معمّر في العالم هي الأميركية ذات الأصل الإسباني برانياس موريرا، التي بلغت 116 عامًا في 4 مارس من هذا العام.

المصدر / وكالات
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