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مُعمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 123!

18 يونيو 2023 . الساعة 05:26 بتوقيت القدس
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مُعمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 123

احتفلت امرأة مُعمرة، يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم بعيد ميلادها الـ 123 في البرازيل.

وبهذه المناسبة، نظم مسؤولون في ولاية بارانا بالبرازيل، احتفالاً بعيد ميلاد أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم، الـ 123.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ولدت دوفرجيم في يونيو 1900، ما يجعلها أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم".

وبحسب الصحيفة، لا يعترف سجل "غينيس" بكون دوفرجيم الأكبر سناً في العالم، وذلك لتأخير في تسجيل شهادة ميلادها، والتي ثبتت لاحقا بعد إفادات من 4 أشخاص تخطت أعمارهم 70 عامًا.

ويُشار إلى أن حامل الرقم القياسي الرسمي الحالي كأكبر شخص معمر في العالم هي الأميركية ذات الأصل الإسباني برانياس موريرا، التي بلغت 116 عامًا في 4 مارس من هذا العام.

المصدر / وكالات
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#البرازيل #معمرة تحتفل بعيد ميلادها #ولاية بارانا

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