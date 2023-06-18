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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مع المقاومين

18 يونيو 2023 . الساعة 03:10 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مع المقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين انطلاقًا من حاجز الجلمة الاحتلالي.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، حيث اندلعت اشتباكات بالرصاص وتفجير عدد من العبوات الناسفة.

كما تم تفعيل صافرات الإنذار في مخيم جنين تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل في المدينة، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال وسط المدينة، وتم نقله للعلاج في المستشفى الحكومي لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #مواجهات #المقاومة في جنين

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