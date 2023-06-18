تفاصيل صادمة.. الكشف عن مقتل طفل على يد والداته وتقطيع جسده لأشلاء

بدأت وقائع أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بجريمة قتل طفلها بطريقة مروعة في فاقوس بمحافظة الشرقية في دلتا مصر.

وقالت خلال جلسة محاكمتها، السبت، في محكمة جنايات الزقازيق، إنها تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها.

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وأضافت المتهمة أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه، مضيفة أنها قتلت طفلها لكي تتخلص من السحر وفق ما ألهمها تفكيرها.

وذكرت أنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة والمريبة، وذهبت للشيخ الذي أكد لها أن ما تتعرض له من قبيل السحر، مؤكدة أنها شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه.

وقبل 50 يومًا بالتمام والكمال، ومساء يوم الأربعاء 26 أبريل الماضي، بدأت تفاصيل الجريمة البشعة حين عقدت المتهمة هناء، ربة المنزل ذات السبعة وثلاثين ربيعًا، العزم والنية على جريمتها بعد تخطيط لها، إذ جذبت ابنها الطفل، صاب الخمس سنوات، من غرفته قبل أن تضرب رأسه بعصى خشبية "يد فأس" أعدتها لجريمتها في نطاق مركز شرطة فاقوس.

الأم المتهمة أكدت في اعترافاتها أنها كانت تخشى على نجلها من والده وأهل والده، بعدما سبق وانفصلت عنه بموجب حكم محكمة في قضية ودعوى طلاق أقامتها هي.

جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بإحالتها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، التي حددت جلسة اليوم السبت، موعدًا لأولى جلسات محاكمة المتهمة بعد 50 يومًا بالتمام والكمال على جريمتها.

المصدر / وكالات