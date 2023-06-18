قتيلان وإصابة آخرين في شجار عائلي بالخليل

قتل شابان وأصيب عدد آخر، اليوم الأحد، في شجار عائلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم شرطة رام الله العقيد لؤي ارزيقات إن شابين قتلا وأصيب عدد آخر بإطلاق نار في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن الشابين قتلا في تبادل لإطلاق نار نتيجة شجار عائلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

كما أكدت المصادر، إحراق عدد من المركبات والمنازل في بلدة بيت امر عقب مقتل شابين إثر الشجار العائلي..





وتشهد محافظات الضفة الغربية حالة من الفوضى والفلتان الأمني منذ سنوات، نتيجة سلوك أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين والأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين