مدرب جديد لغزة الرياضي والكشف عن أخر صفقاته

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي غزة الرياضي عن الجهاز الفني المعاون للكابتن نعيم السويركي المدير الفني للفريق، إلى جانب أبرز الوافدين الجدد لصفوف العميد.

واعتمد مجلس إدارة النادي تشكيل الجهاز المعاون والذي يتكون من الكابتن محمد السويركي مدربا عاما والكابتن إياد دويمة مدربا لحراس المرمى وعلي البلتاجي مديرا إداريا وحسام البرش معالجا وجهاد أبو قينص مسؤولا للعهدة.

وفي نفس السياق أتم غزة الرياضي عدة صفقات لتعزيز صفوف الفريق، حيث توصل لاتفاق مع الحارس عبدالله أبو غزة للعب مع الفريق على سبيل الإعارة من شباب رفح، والمهاجم يوسف داوود ومحمد فروانة وحربي السويركي وفادي عساف وحمزة منصور.

وتوصل العميد في وقت سابق لاتفاق مع الكابتن نعيم السويركي لمواصلة تدريب الفريق في الموسم المقبل، إلى تجديد عقود أربعة من لاعبيه هم بهاء أحمد وعبد الله إسماعيل وتامر أبو فارس ومحمد تمراز.

ورحل عن صفوف غزة الرياضي عدد من اللاعبين أبرزهم ( حسن جودة، وطارق الهور، وفادي العراوي، وأحمد البرهم، وأحمد ظهير، وربحي شتيوي).