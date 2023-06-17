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عروض سعودية للبرازيل هالك

17 يونيو 2023 . الساعة 23:13 بتوقيت القدس
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عروض سعودية للبرازيل هالك

دخل البرازيلي هالك، مهاجم نادي أتلتيكو مينيرو، اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، التي تريد الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد هالك مع مينيرو في ديسمبر 2022، ولكن البند الموجود في عقد البرازيلي، سمح له بالتجديد لعام إضافي تلقائيًا مع ناديه البرازيلي.

وأكد الصحفي الرياضي آرون دومينغيز، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البرازيلي هالك لاعب أتلتيكو مينيرو لديه عرض من أحد أندية الدوري السعودي".

ويلعب هالك في صفوف أتلتيكو مينيرو منذ صيف عام 2021، وفي ذلك الوقت انضم للفريق البرازيلي قادمًا من نادي "شنغهاي بورت إف سي" الصيني، حيث لعب 144 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 84 هدفًا وقدم لزملائه 23 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن المهاجم الذي يتمتع ببنية "ضخمة"، خاض تجربتين في القارة الأوروبية من خلال اللعب بصفوف فريقي زينيت سانت بطرسبورغ الروسي ونادي بورتو البرتغالي.

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