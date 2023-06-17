لاعب الفدائي مرشح للانتقال إلى أتليتك بلباو الإسباني

غزة/ وائل الحلبي:

كشفت وسائل إعلام عن اهتمام أثليتك بلباو الإسباني بالتعاقد مع ياسر حمد مدافع المنتخب الوطني، حيث تم ترشيحه من خلال عدد من كشافي النادي خاصة وأنه نشأ في أكاديمية بلباو للناشئين.

وبدأ حمد مسيرته الاحترافية مع نادي سانتورتزي في الدرجة الرابعة بإسبانيا ولعب مع فريقا ليوا وبورتغاليتي في الدرجة الثالثة، قبل أن يرحل إلى صفوف البيسيتين البحريني ومنه لصفوف المصري البورسعيدي ليفسخ عقده معه بعد ستة أشهر وينضم للريان القطري في الموسم الماضي ومنه للقادسية الكويتي.

ويسعى فريق أتلتيك بلباو في استعادة مدافع الفريق السابق إيريك لابورت لاعب مانشستر سيتي الذي يقترب من الرحيل عن الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث وضع النادي عددًا من البدائل حال عدم عودة لابورت ومن بينهم مدافع المنتخب الأولمبي.

ويعتمد الفريق الإسباني في قائمته على لاعبين باسكيين فقط قبل أن يتم تعديل النظام والاعتماد على اللاعبين من مواليد إقليم الباسك، وهو ما ينطبق على ياسر حمد المولود لأب فلسطيني وأم إسبانية وولد في إقليم الباسك.

ويتواجد حمد حاليًّا رفقة المنتخب الوطني في الصين استعدادًا للمشاركة في مباراة الفدائي أمام نظيره الصيني، والذي سبقه مشاركته بصفة أساسية في المباراة التجريبية أمام إسبانيا.

وسبق لصاحب الـ25 عامًا اللعب في أتليتك بلباو في مرحلة الناشئين، وكان يزامله الحارس أوناي سيمون حارس عرين المنتخب الإسباني في الوقت الحالي

ولا يرتبط اللاعب بأيّ نادٍ بعد إنتهاء عقده مع فريق القادسية الكويتي، ويحقّ له الانضمام إلى أيّ فريق مجانًا.