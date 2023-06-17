تظاهرة في الطيبة احتجاجًا على سياسة الهدم بالداخل المحتل

أغلق عشرات المتظاهرين شارع 444 في مفرق الجلمة بمدينة الطيبة في الداخل المحتل مساء اليوم، السبت، وذلك احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن، كما هتفوا شعارات تطالب الاحتلال بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين.

وسبق لسلطات الاحتلال أن سلمت في الشهرين الأخيرين المئات من الإنذارات للتحقيق قبل الإخلاء لأصحاب أراض من الطيبة والمنطقة، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وجاءت التظاهرة اليوم بعد خطوات احتجاجية أقرتها لجنة الدفاع عن أراضي الطيبة واللجنة الشعبية، إذ كان آخرها تظاهرة احتجاجية على شارع 57 قرب قلنسوة الأسبوع الماضي.

وقال هلال حاج يحيى وهو صاحب أرض ومن اللجنة الشعبية في الطيبة، لـ"عرب 48"، إنه حتى الآن لا يوجد أي تقدم ملموس منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية، ولكن هناك تغير في الخطاب نلاحظه من قبل المؤسسات الحكومية ونحن مستمرون في النضال.

وأضاف أننا "نعمل في عدة مسارات وليس فقط في المسار النضالي، إذ هناك مختصين ومهنيين يعملون مقابل المكاتب المسؤولة ونرى أن الناس يريدون أن يتظاهروا ويريدون أن يعبروا عن غضبهم ونلاحظ ذلك من خلال الالتفاف وراء قضيتنا".











المصدر / وكالات