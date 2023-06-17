نصرت شودري.. أول قاضية فدرالية مسلمة بتاريخ أميركا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية الأعضاء على قرار تعيين نصرت شودري قاضية فدرالية، لتصبح بذلك أول سيدة مسلمة في تاريخ أميركا تشغل هذا المنصب.

وجاء قرار مجلس الشيوخ أول أمس الخميس بعد ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي نصرت شودري قاضيةً لمحكمة شرق نيويورك الفدرالية، في منصب يستمر مدى الحياة.

وإلى جانب كونها أول قاضية مسلمة في تاريخ المحاكم الفدرالية، تعد شودري التي عملت لعقود في مجال المحاماة المدنية الأميركية، أول سيدة قاضية أيضا من أصول بنغالية.

وقد أثنى مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) على قرار مجلس الشيوخ الموافقة على تعيين القاضية نصرت شودري، في بيان عبر موقعه الرسمي.

وقال المجلس "نرحب بتأكيد مجلس الشيوخ على تعيين نصرت جاهان شودري أول امرأة أميركية مسلمة وبنغلاديشية أميركية لتعمل قاضية فدرالية. المسلمون الأميركيون هم جزء من نسيج مجتمعنا على جميع المستويات، والقضاء لدينا يعكس ذلك بشكل متزايد".

كما رحّب عدد كبير من النشطاء والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم باختيار شودري، مثلما غرد الناشط أسد دانديا قائلا "كانت نصرت شودري لفترة وجيزة جزءا من فريق المحامين الذين مثلوني عندما رفعت دعوى قضائية على شرطة نيويورك قبل 10 سنوات بتهمة التجسس على مسلمي مدينة نيويورك".

المصدر / وكالات