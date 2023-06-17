فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إنريكي مرشح لقيادة باريس سان جيرمان

باقة الغربية: مسيرة داعمة للأسير وليد دقة

لاعب كرة سلة أمريكي محترف يعلن اعتناقه الإسلام على أرض فلسطين

لماذا سيرتدي منتخب البرازيل قميصاً أسود اللون خلال مباراة غينيا؟

الأوهام البصرية تنتجها العين أم الدماغ.. بحث يجيب

ماذا قال ميسي عن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي؟

جهات دولية تسرق "خبراء الانترنت" الإسرائيليين بـ"عروض سخية"

ممثل كتلة بيرزيت: الاعتقالات السياسية لن تثنينا عن خدمة طلبة الجامعة

الاحتلال يوقف بناء منزل في "مسافر يطا" بالخليل

"عبد الجواد" يطالب أجهزة السلطة بالكفِّ عن استهداف طلبة الجامعات بالضفة

نصرت شودري.. أول قاضية فدرالية مسلمة بتاريخ أميركا

17 يونيو 2023 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
...

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية الأعضاء على قرار تعيين نصرت شودري قاضية فدرالية، لتصبح بذلك أول سيدة مسلمة في تاريخ أميركا تشغل هذا المنصب.

وجاء قرار مجلس الشيوخ أول أمس الخميس بعد ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي نصرت شودري قاضيةً لمحكمة شرق نيويورك الفدرالية، في منصب يستمر مدى الحياة.

وإلى جانب كونها أول قاضية مسلمة في تاريخ المحاكم الفدرالية، تعد شودري التي عملت لعقود في مجال المحاماة المدنية الأميركية، أول سيدة قاضية أيضا من أصول بنغالية.

وقد أثنى مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) على قرار مجلس الشيوخ الموافقة على تعيين القاضية نصرت شودري، في بيان عبر موقعه الرسمي.

وقال المجلس "نرحب بتأكيد مجلس الشيوخ على تعيين نصرت جاهان شودري أول امرأة أميركية مسلمة وبنغلاديشية أميركية لتعمل قاضية فدرالية. المسلمون الأميركيون هم جزء من نسيج مجتمعنا على جميع المستويات، والقضاء لدينا يعكس ذلك بشكل متزايد".

كما رحّب عدد كبير من النشطاء والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم باختيار شودري، مثلما غرد الناشط أسد دانديا قائلا "كانت نصرت شودري لفترة وجيزة جزءا من فريق المحامين الذين مثلوني عندما رفعت دعوى قضائية على شرطة نيويورك قبل 10 سنوات بتهمة التجسس على مسلمي مدينة نيويورك".

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#أميركا #نصرت شودري #قاضية مسلمة بأميركا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة