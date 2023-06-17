إنريكي مرشح لقيادة باريس سان جيرمان

أكدت تقارير إعلامية أن المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، بات أقوى المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، اعتبار من الموسم القادم 2023-24، خلفًا للفرنسي كريستوف غالتييه.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن إنريكي يعتبر حاليًا في أفضل رواق، لتدريب سان جيرمان، وذلك بعد فشل مفاوضاته مع توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين في وقت سابق، خصوصًا أن المدرب السابق لـ"لاروخا" يأمل في تدريب نادٍ رفيع المستوى.



وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن إنريكي أظهر استعداده للتفاوض مع بطل الدوري الفرنسي، وذلك بعد انهيار مفاوضات الأخير مع المدرب الألماني جوليان كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية اليوم السبت.



ومن جانبها أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة سان جيرمان وضعت 3 مدربين على طاولتها من أجل اختيار أحدهم لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الذي أقيل من منصبه بداية الشهر الجاري.



وبينت أن الخيارات انحسرت بين المدرب الإسباني لويس إنريكي؛ حيث يعد المرشح الأفضل خصوصًا أن المسؤولين القطريين بالنادي يُفضلون أن يتولى المدرب الأسبق لبرشلونة الإسباني، مهمة تدريب الفريق.



وواصلت أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن المنافس في الدوري الألماني، يعد أحد الخيارات لكنه خيار بعيد قليلًا؛ كونه مرتبط بعقد مع الفريق الألماني.



وختمت أن المدرب الإيطالي تياغو موتا يعد خيارًا قويًا على غرار إنريكي خصوصا أن رئيس النادي ناصر الخليفي معجب بأسلوبه في التدريب وطريقة قيادته لبولونيا الإيطالي الذي قاده في 34 مباراة، وفاز الفريق في عهده بـ 14 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.