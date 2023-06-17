لاعب كرة سلة أمريكي محترف يعلن اعتناقه الإسلام على أرض فلسطين

أعلن لاعب كرة السلة الأمريكي أحمد يونغ اعتناقه الإسلام على أرض فلسطين.

وأحمد يونغ مُنضم لمركز شباب قلنديا المقدسي لكرة السلة.

أحمد يونغ.. لاعب كرة السلة الأمريكي، المنضم لمركز شباب قلنديا المقدسي لكرة السلة، يعلن اعتناقه الاسلام على أرض #فلسطين pic.twitter.com/NQ0FyoQrjB — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 17, 2023

ونشرت صفحة النادي على موقع فيس بوك مقطع فيديو وبيان يوضح تفاصيل إسلامه.

وهذا نص البيان كاملا:

العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ،،

يقول تعالى في محكم التنزيل

بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ*وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ).

صدق الله العظيم

جاء وحيدا من بلاد الغرب، لا يعلم شيئا يعتري محياه الغموض والتساؤلات، اين انا وبين من سأعيش، تجربتي الاولى مغتربا الى فلسطين، وجوه عديدة وتقاليد جديدة، ولكنهم طيبون يعاملونني بلطف واحسان يقولون الصدق ويعتبرونني فردا منهم فكلهم عائلة واحدة يساندون بعضهم البعض يحترمون الآخرين، مسلمون يصلون صلاتهم ويصومون شهرهم لهم دينهم الخاص و يؤمنون بالله الواحد الأحد إنه الإسلام؟! ،،،

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ،،،

الحمد لله الذي اعزنا بعزة الاسلام والحمدالله الذي جعلنا سبباً في هداية الانسان، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، أهلنا في مخيمنا العظيم جمهورنا الوفي ليست كل الانتصارات كهذا الانتصار فاليوم لا توجد كلمة على وجه الارض قاطبة تصف فخرنا وعزتنا واعتزازنا بديننا الحنيف، فها نحن نزف لكم نبأ اسلام لاعب مركزنا (احمد يونغ) الذي نطق الشهادتين و دخل دين الإسلام واصبح اخاً لنا مسلماً بيننا مشاعر تُرج لها الأرض رجاً، وانه والله لنصر عظيم مأزر، هذا الدين الذي بدأ به سيد الخلق محمد بن عبد الله رسول البرية وسيد البشرية وحيدا ولكنه ترك فينا ما ان اعتصمنا به فلن نضل ابدا، كتاب الله وسنة نبيه واليوم نحن امة التوحيد تجمع الناس على كلمة الله، أعزنا الله بالاسلام فالله اكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

جزا الله عنا وعنكم خير الجزاء كل من كان له ولو بكلمة طيبة مؤثرة او بشق تمرة سبباً في اعتناق يونغ لدين الله دين الإسلام.

أحمد يونغ يعلن إسلامه،،

ثبتك الله يا اخانا

والحمد لله على نعمة الإسلام

المصدر / فلسطين أون لاين