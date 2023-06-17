ماذا قال ميسي عن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي؟

أعرب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن شعوره بسعادة كبيرة بعد انضمامه إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، مع قرب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الثلاثين من يونيو/ حزيران، دون التوصل إلى اتفاق من أجل تجديده.



وقال ميسي في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الرسمي الأرجنتيني: "أنا سعيد للغاية بعد الانتقال إلى إنتر ميامي، عائلتي أيضًا تشعر بسعادة كبيرة لهذه الخطوة، أشعر بحماس كبير لبدء تجربتي الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية".



وتابع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا: "أعتقد أنني مستعد بشكل كامل للتحديات التي تنتظرني في الولايات المتحدة مع إنتر ميامي، إنها خطوة أنتظر بفارغ الصبر البدء في تفاصيلها قريبًا".



واختتم ميسي حديثه بالقول: "في البداية كانت لدي خطط مختلفة من خلال العودة إلى برشلونة، لكنني في النهاية أشعر بسعادة كبيرة لهذه القرار الذي قمت باتخاذه، أنا متحمس لبدء تحدي اللعب في الدوري الأمريكي، التغيير في مسيرتي يشعرني بإثارة كبيرة".



وكانت ثلاث جهات تقاتل من أجل الفوز بخدمات ميسي بعد تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان، وهي برشلونة الإسباني، الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.



وبعد فشل برشلونة في تقديم ما يستوجب لاستعادة نجمه الأسطوري، قرر ميسي تجاهل العرض المادي الكبير من الهلال السعودي، من أجل الانتقال إلى إنتر ميامي المملوك بصورة جزئية للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.



وحظي ميسي بصفقة مثالية في الولايات المتحدة، حيث سيحصل إلى جانب العرض المالي الكبير على أسهم في النادي الأمريكي، مع عقود رعاية ضخمة رفقة شركات كبيرة مثل نايك وغيرها.

المصدر / فلسطين اونلاين