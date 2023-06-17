الاحتلال يوقف بناء منزل في "مسافر يطا" بالخليل

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العمل ببناء منزل، واستولت على حفار في قرية "زويدين"، بمسافر يطا، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، في تصريحات صحفية، إنّ قوات الاحتلال أوقفت العمل في بناء منزل الفلسطيني نايف علي طعيمات، في قرية "الزويدين"، واستولت على حفّار يعود لموسى محمود العدرة، كان يعمل في المكان.

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وأضاف أنّ المنطقة التي يُشيّد فيها البناء تقع في منطقة المخطط الهيكلي للقرية، ولم يسبق أن أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل فيها.

وتُخطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات البناء، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة، وتهجيرهم ومصادرة أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين