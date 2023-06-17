متى ستزرع أول رقائق إلكترونية في دماغ بشري؟.. إيلون ماسك يجيب

توقّع الملياردير إيلون ماسك الجمعة أن تبدأ قريبًا عمليات إنتاج وزرع رقائق إلكترونية في أول دماغ بشري، عبر شركته نيورالينك الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية.

وفي حديثه في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا في باريس، في بث شبكي عبر الإنترنت، قال ماسك إنّ شركة نيورالينك التي شارك في تأسيسها تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل هذا العام.

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ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة، لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ولشركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء قال: "يبدو أنّ أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام".

والشهر الماضي، قالت نيورالينك إنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دي.ايه) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

وأقرت الإدارة في بيان سابق لرويترز بأنها سمحت لشركة نيورالينك بإجراء تجارب لزراعة الرقائق في الدماغ وباستخدام ربوت للجراحة في التجارب لكنها رفضت الإسهاب في التفاصيل.

وقال خبراء لرويترز في وقت سابق إنه إذا تمكنت نيورالينك من إثبات أنّ أجهزتها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص بالاستخدام التجاري.

المصدر / مواقع إلكترونية