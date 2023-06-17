التعليم تتحدث عن آخر تطورات تصحيح امتحانات التوجيهي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة د. خالد أبو ندى أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منهجي ومنتظم.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت، مركز تصحيح خان يونس، وعدد من لجان التوجيهي التابعه لمديرية تعليم خان يونس.

وقدّم أبو ندى الشكر والتقدير لجميع العاملين في لجان التوجيهي ومراكز التصحيح و الكونترول.

وبين أن طاقم المصححين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وهناك حرص شديد على تصحيح دفاتر الإجابات بدقة عالية، متمنياً النجاح والتميز للطلبة وحصولهم على أعلى الدرجات.

وشملت الزيارة لجنة مدرسة الحاج محمد النجار، ومدرسة عبد الله أبو ستة، ومركز تصحيح فاروق الفرا، وخان يونس الثانوية للبنات، وشهداء خان يونس، كما تم زيارة عدد من اللجان الخاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين