قرار محرز بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي

رد الجزائري رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، على الشائعات التي تتحدث عن قرب رحيله من صفوف النادي الإنجليزي المتوج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، وذلك بعد تلقيه عرضًا رسميًا من نادي أهلي جدة السعودي.



وكانت مصادر صحفية قد أكدت أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حدد قائمة من 7 نجوم يعتزم التخلي عنهم في ميركاتو الصيف المقبل، يتقدمهم رياض محرز بعد خروجه من حسابات التشكيلة الأساسية أواخر الموسم الماضي.



وقبل سفره مع بعثة منتخب الجزائر إلى دوالا الكاميرونية لمواجهة أوغندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، تحدث محرز عن مستقبله في تصريحات صحفية قائلًا: "تبقى لدي عامين في عقدي مع مانشستر سيتي، حتى الآن لا يوجد أي شيء حول مستقبلي".



وتابع النجم الجزائري حديثه: "في الوقت الراهن أركز على المواجهتين المقبلتين مع منتخب الجزائر، قبل بدء عطلتي الصيفية، ثم سنرى ما سيحدث".



وخاض محرز مع مانشستر سيتي 47 مواجهة عبر مختلف المسابقات في الموسم الماضي، أحرز خلالها 15 هدفًا مع تقديم 13 تمريرة حاسمة بإجمالي 3068 دقيقة لعب.



ورغم أرقامه المذهلة، فضل غوارديولا الاعتماد على البرتغالي بيرناردو سيلفا في مركز الجناح الأيمن خلال المواجهات الهامة من الموسم الماضي، وتحديدًا أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ وأرسنال وإنتر ميلان، مما أثار المزيد من الشكوك حول مستقبل محرز.



واحتفل محرز مؤخرًا بحصد ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد مع مانشستر سيتي، وسط معلومات تؤكد رغبة أندية سعودية في الحصول على خدماته.

المصدر / فلسطين اونلاين